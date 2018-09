ToulÉco Green organise le 27 septembre la troisième édition des rencontres 123 climat en partenariat avec le Conseil régional Occitanie, Toulouse Business School, l’Arec et la CCI Occitanie. L’objectif est d’accompagner les entreprises et les collectivités locales sur le chemin de la transition énergétique des solutions développées en région et qui favorisent l’adaptation au changement climatique.

La journée comprend plusieurs temps forts à travers trois thématiques : la transition énergétique, les nouvelles mobilités et l’économie circulaire. L’événement débutera par une conférence du journaliste philosophe Francis Pisani sur le thème « La ville intelligente au service de la transition énergétique » et sera suivie par une table ronde autour de la transition énergétique. Thierry Salomon, co-fondateur de Negawatt, Isabel Garcia Burrel, chef de projet Smart Occitania , Pascale Piquemal, déléguée territoire région Occitanie GRDF, André Joffre, animateur du Défi développement durable, CCI Occitanie et Laurent Nicolas, directeur régional Icade donneront des éléments concernant ce chapitre « Point d’étape et innovations au service de la stratégie Occitanie 2050 ».

La seconde table-ronde portera sur les nouvelles mobilités « Entre innovations et projets, quels pistes concrètes ? » et verra les interventions de Pierre Benaïm, responsable du SRI en Occitanie, de Béatrice Arurault, chargé de mission Ademe (sous réserve), de Anne Julia, ATB, sur le projet Commute et de Rémi Dutard, sur la route solaire Wattway. De 12h30 à 12h30, des tête à tête avec avec Guillaume Choisy, directeur Adour Garonne, sur Garonne 2050, François Bonvalet, directeur de Toulouse Business School sur la formation en transition énergétique et

Jean-Louis Cazaubon, vice-président Conseil régional Occitanie en charge de l’agroalimentaire termineront la matinée.

L’après-midi débutera à 14h par Le Grand Atelier de l’économie circulaire « De la théorie à la pratique : quel modèle économique pour l’économie circulaire ? » avec : Chloé Maisano, directrice d’Ordeco Occitanie, Guillaume Bureth (Merci René), Gael Gonzalez (La Palette Rouge) et Jean-François Rezeau (CCI Occitanie), tandis qu’à 16h Thierry Cotelle présentera l’Arec, nouvelle agence régionale Energie Climat

Le 27 septembre au Conseil régional d’Occitanie à Toulouse à partir de 9h. Inscriptions en cliquant sur le lien