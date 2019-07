La rédaction de ToulÉco a rejoint ses quartiers d’été… Une mise au vert nécessaire pour bien préparer la rentrée et son lot de nouveautés : nouvelle formule, nouveau portail aux abonnés et bien d’autres surprises seront déployées dans les mois à venir.

D’ici là, vous pourrez retrouver La Matinale en rythme best-of, avec une sélection des articles les plus de la saison passée. Le prochain numéro de ToulÉco le mag est également en préparation pour parution début août partout en région Occitanie.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous le lundi 9 septembre pour de nouvelles éditions riches en actualités économiques. Bel été !