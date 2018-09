"Toulous’Elles est un nouveau concept de réseau dans lequel chaque membre représente un métier »

Nathalie Penetro, comment est née l’association Toulous’Elles ?

Nous étions lassées des réseaux existants. Ils ne nous convenaient pas car certains étaient basés sur du copinage. D’autres étaient contraignants avec des horaires incompatibles avec l’exercice de notre profession. Nous nous sommes réunies, dans un premier temps avec Héloïse Rouyer, et nous avons réfléchi à un nouveau concept de réseau professionnel dans lequel chaque membre représente un métier, une compétence. Et l’association Toulous’Elles est née en mars 2016, avec pour slogan « toutes les compétences autour du chef d’entreprise ». En sommeil jusque-là en raison de nos activités respectives, nous appuyons désormais sur la pédale d’accélération pour entrer dans la phase 2.

Comment s’est déroulée cette montée en puissance ?

Les sept autres membres du bureau, tous cooptés, se sont greffés peu à peu. Au complet, il compte notamment un huissier de justice, une graphiste et une avocate. Nous souhaitons ouvrir le réseau à des professionnels – femmes et hommes - susceptibles d’accompagner le chef d’entreprise dans le développement de son activité.

Comment ?

Nous organisons des événements, et nous prévoyons des rendez-vous réguliers, tous les premiers vendredis de chaque mois, ainsi que des ateliers thématiques. Le 4 octobre, une nouvelle soirée d’intégration des nouveaux membres au cours de laquelle chaque membre coopte deux personnes, est au programme. En novembre, nous organisons une journée portes ouvertes qui prendra la forme d’un carrefour des métiers. Comme un speed-dating, chaque membre, qui invitera des contacts et des clients, présentera son activité et son entreprise.

A qui s’adresse ce réseau ?

Avec des spécialités complémentaires, il est pensé pour répondre à l’ensemble des besoins des créateurs et/ou gérants d’entreprises. Mais il ne suffit pas d’être volontaire pour l’intégrer. Un niveau de compétences élevé, plusieurs années d’expérience dans le domaine considéré, une extrême réactivité et une motivation sans faille sont les critères.

Sur la photo, Nathalie Penetro, présidente de l’association Toulous’Elles, réseau de professionnelles.

