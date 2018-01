Toulousains et chinois signent un accord pour l’ouverture d’une ligne aérienne vers Zhengzhou

Y-aura-t-il bientôt une ligne aérienne directe entre Toulouse et la Chine ? C’est ce qu’espèrent fortement politiques et décideurs économiques toulousains qui pendant une semaine ont rencontré leurs homologues chinois dans le cadre d’une mission de promotion et développement des échanges économiques. L’objectif de cette visite était notamment d’évoquer la création d’une liaison aérienne directe entre Toulouse et des villes chinoises. D’ailleurs une déclaration d’intention pour créer une ligne directe entre Zhengzhou et Toulouse a été signée.

Les membres de la délégation, Sylvie Rouillon-Valdiguié, (agence d’attractivité de Toulouse), Catherine Gay (ATB), Sophie Hennion et Tom Wong (Casil Europe) et Luc Bereni (XL Airways) se sont rendus dans trois villes : Chongqing (mégapole jumelée avec Toulouse depuis 1981), Zhengzhou (dont une délégation a été accueillie récemment à Toulouse) et Tianjin (où Airbus a implanté une usine de finition des A330).

L’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Toulouse et la Chine faciliterait les échanges, notamment dans les domaines de la santé, l’économie, les échanges universitaires, les transports urbains ainsi que le tourisme et la culture.