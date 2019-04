Toulouse. 1,3 milliard d’euros pour rénover les quartiers prioritaires

Le logement est affaire de tous. Tel était le message porté ce 8 avril à Toulouse par le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, à l’occasion de la signature du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) qui cible les quartiers prioritaires de l’agglomération.

Après un premier programme de rénovation de 773 millions d’euros porté par l’agence nationale de rénovation urbaine entre 2005 et 2015, le coup d’envoi vient d’être donné pour un second programme. Son montant global s’élève cette fois à 1, 05 milliard millions d’euros entre 2018 et 2025. Trois quartiers supplémentaires entrent dans le périmètre de cette rénovation urbaine : Les trois Cocus, Mirail université et Val d’Aran à Colomiers.

Dans ce programme, l’Etat finance à hauteur de 276 millions d’euros, Toulouse Métropole investit 300 millions d’euros, les bailleurs sociaux (Toulouse Métropole Habitat, le groupe Les Chalets, la SA Patrimoine Languedocienne et Altéal 451 millions d’euros), et la mairie de Colomiers investit 10 millions d’euros.

Dans le cadre d’une seconde convention signée ce jour avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) pour un montant de 230 millions d’euros, une cinquantaine de copropriétés privées toulousaines particulièrement dégradées, seront par ailleurs réhabilitées.

Les Castalides bientôt démolies

« Avec un programme global qui atteint 1,3 milliard d’euros, le projet de rénovation urbaine à Toulouse est très ambitieux et c’est tant mieux ! » s’est félicité le ministre qui a rappelé que « les partenariats liant Etat et collectivités concernant les quartiers prioritaires de la ville avaient été initiés par France urbaine et son président Jean-Luc Moudenc à l’occasion du pacte de Dijon. »

Dans l’agglomération toulousaine et dans le cadre de ces conventions, 2441 logements sociaux publics seront démolis, et autant seront reconstruits. C’est le cas notamment des Castalides au Mirail dont le début de la démolition est prévue le 22 avril prochain. 2551 logements seront réhabilités, 4339 résidentialisés, 50 copropriétés privées seront aussi réhabilitées notamment au grand Mirail ainsi que trente équipements publics (dont six écoles).

Vers un encadrement des loyers dans l’agglo ?

Objectif de ces grands programmes de rénovation : améliorer le cadre de vie, et favoriser la mixité urbaine, bien au-delà des simples rénovations de logements. A Colomiers le projet du Val d’Aran prévoit ainsi de désenclaver le quartier en le reliant au centre-ville, et de créer une maison des sports. A la Reynerie, la rénovation de la base nautique et la création d’un espace aqua ludique sont programmés.

Dans ce contexte, et suite au décret publié le 22 mars dernier par le ministère du logement et qui rend de nouveau possible l’encadrement des loyers, Jean Luc Moudenc a annoncé s’interroger sur la pertinence d’un tel dispositif dans l’agglomération. « La hausse des loyers constatée en 2018 à Toulouse m’interpelle, c’est pourquoi j’ai décidé de créer avant l’été un groupe de travail sur le sujet pour y réfléchir en toute sérénité. » A suivre.

Béatrice Girard

Sur la photo : En visite à Toulouse, Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement (en cravate sombre) a signé deux conventions qui dotent l’agglomération d’1,3 milliard d’euros pour rénover les quartiers prioritaires de la ville. Il est entouré par le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc et par le préfet de région Etienne Guyot. Photo DR.