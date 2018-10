Toulouse 2030 préfigure le visage de la Ville rose

L’inauguration de la première édition du Forum Toulouse2030 sur le thème de l’architecture et de l’urbanisme place du Capitole aura lieu vendredi 12 octobre à partir de 11h30. Du 12 au 14 octobre, le grand public pourra découvrir l’évolution de la Ville de Toulouse et de son agglomération en 2030 au travers d’une grande exposition, des conférences, des rencontres, des ateliers et des tables rondes.

Sous une canopée circulaire conçue par les architectes Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore, les Toulousains sont invités à découvrir comment Toulouse se prépare à devenir une métropole. Les étudiants de l’école d’architecture de Toulouse sont également mis à contribution. Sous la houlette de quatre architectes, ils présenteront leur vision à l’horizon 2030 de quatre quartiers, dont celui des Arènes et la zone industrielle du Chapitre. La manifestation d’un million d’euros devrait avoir lieu tous les deux ans.

Toulouse2030. Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre. Ouverture au public : vendredi 12 octobre (14h – 19h), samedi et dimanche 13 et 14 Octobre (10h – 19h)