Toulouse. Airbus met en place son plan de restructuration à partir du 1er juillet

Depuis l’annonce en novembre dernier de la suppression de 1164 postes en Europe, dont 639 en France, sept mois se sont écoulés. Le temps pour la direction de troquer l’absence de licenciements secs contre l’acceptation par les organisations syndicales de départs volontaires, de mobilité sur les différents sites du groupe et de retraite anticipée.

« Les mesures sociales ont été négociées par quatre syndicats représentés, FO, CFE-CGC, CFDT et CFTC, notamment concernant le montant des aides financières allouées. Et nous avons trouvé un accord », assure Jean-Marc Escourrou, secrétaire FO Airbus.

« Le processus social, commencé en novembre, s’est terminé en mai. Nous avons trouvé un modus vivendi, transmis et homologué par la Direccte », affirme de son côté un porte-parole d’Airbus. Ce qui ouvre la voix à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, le PSE, à compter du 1er juillet jusqu’au 1er juillet 2018.

Au terme de cette période, la direction ne se cache pas de procéder à des licenciements si elle ne trouve pas de volontaires. « Néanmoins, certains salariés ont anticipé le PSE et ont été reclassés », prévient la direction du groupe, avant d’ajouter : « nous nous employons à trouver des passerelles vers d’autres départements du groupe et des formations pour les employés concernés par les suppressions postes.

Le domaine du digital est un métier sur lequel on recrute à Toulouse notamment ». Selon nos informations, MBDA, la filiale d’Airbus, BAE Systems et Leonardo, spécialisée dans la conception de missiles dont le siège est à Le Plessis-Robinson, offriraient des possibilités de reclassement, ainsi que Airbus Safran Launchers.

236 postes supprimés sur le site de Toulouse Blagnac

La création d’un siège social unique en janvier dernier sous le nom Airbus entraînait également des sureffectifs. Par conséquence, le PDG, Tom Enders avait lancé quelques semaines plus tôt un mouvement de réorganisation pour supprimer les fonctions « doublons » sur différents sites du groupe.

Il avait alors annoncé la suppression des postes, qui concernait particulièrement le site de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Le département de la recherche fermera ses portes mi-2018, entraînant à lui seul la suppression de 313 postes. Le site de Blagnac (central entity) est aussi touché par la réorganisation avec la suppression de 236 postes.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’Airbus a démarré le 1er juillet 2017. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.