Toulouse. Apixis et Elter, lauréats des trophées Serviciz 2019

L’édition 2019 de Serviciz, salon des services organisé par la CCI de Toulouse et Depeche Évents le jeudi 4 octobre dernier au pavillon du Stade Toulousain, a mobilisé plus d’un millier de visiteurs.

Plus d’une centaine d’entreprises étaient présentes pour cette cinquième édition. Et parmi elles, deux ont été récompensées par les trophées Serviciz.

Le coup de cœur a ainsi été attribué à la société Apixis. Dirigée par Christophe Marcilly, cette PME spécialisée dans le suivi et la maintenance globale informatique (conseil, infogérance, intégration, sécurité, etc.) connaît une forte croissance.

Le prix de l’innovation a été remis à la jeune pousse Elter. Créée par Thomas Anglo, cette start-up toulousaine propose des solutions utilisant de la reconnaissance visuelle et de l’intelligence artificielle pour faire du suivi automatisé pour tous types de secteur : surveillance, marketing, défense, etc.