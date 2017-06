Toulouse. Authentic Material pousse sa corne sur le marché du luxe

Authentic Material a écrit « la première page » de son histoire avec les vaches de l’Aubrac et la Forge de Laguiole. Après avoir fourni au coutelier aveyronnais la matière première pour confectionner les manches de plusieurs de ses créations signées, la jeune pousse entame un nouveau chapitre et s’ouvre au marché du luxe, en s’appuyant sur la technologie qu’elle a mise en point.

La société, hébergée par le Cemes-CNRS de Toulouse (Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales), a réussi à transposer des procédés de la métallurgie des poudres aux matières organiques type corne, bois, cuir, nacre ou encore coquilles d’huîtres et de moules… Reconstituées et reconditionnées, elles sont livrées sous forme de blocs aux artisans ou aux industriels qui disposent ainsi d’une matière première adaptée aux systèmes industriels.

Double innovation

« Notre innovation ne réside pas seulement dans une technologie qui améliore les performances mécaniques de la matière première naturelle mais dans le fait qu’elle permet aussi de mettre en place de véritables filières d’approvisionnement local », affirme Vincent Menny, président de la structure. Comme l’explique cet ingénieur mécanique aéronautique, ancien responsable de projet au sein de Satt Toulouse Tech Transfer, entrée au capital de l’entreprise, cette activité n’a « de sens que dans le cadre d’une économie circulaire ».

Après avoir construit une filière corne auprès d’éleveurs, engraisseurs et équarrisseurs régionaux, Authentic Material l’a déclinée au cuir auprès de transformateurs de Graulhet et Mazamet et aux coquilles d’huîtres et de moules auprès de producteurs de l’Occitanie. « Ces sous-traitants nous assurent une traçabilité et un approvisionnement suffisant à long terme pour lancer une activité industrielle. Nous recyclons des chutes ou des déchets et les valorisons pour les réinjecter dans un circuit de production. Le procédé est acquis pour la corne, notre objectif est maintenant de passer à une phase industrielle et de l’adapter à d’autres matériaux nobles », précise Vincent Menny.

Des ambitions au Japon

Fournisseur de plusieurs couteliers de la région de Thiers et de l’Ariégeois Savignac, en essai chez Opinel, Authentic Material a mis au point plusieurs prototypes pour la maroquinerie de luxe et cible aussi la lunetterie, les cosmétiques ou l’horlogerie. La jeune start-up voudrait pousser sa corne jusqu’au Japon où elle espère séduire des fabricants haut-de-gamme de l’art de la table ou en Amérique du Sud pour accéder à de nouvelles ressources naturelles qu’elle reconditionnerait pour une clientèle locale.

Pour l’heure, la société vient de clôturer la levée de fonds engagée en 2016, pour un montant global de 220.000 euros pour l’achat de machines et de matériel de broyage. Les actionnaires fondateurs dont Vincent Menny, son associé Dimitri Mazars et le fonds d’amorçage de l’Ecole d’ingénieur de Purpan, ont remis au pot pour que cette jeune pousse de cinq salariés puisse se donner les moyens de ses ambitions. Elle vise entre 80.000 et 100.000 euros de chiffres d’affaires en 2017.

Johanna Decorse

Sur les photos : Vincent Menny, président d’Authentic Material et son associé Dimitri Mazars, ancien de l’Ecole d’ingénieur de Purpan. Photo DR.

La corne, matière première qu’Authentic Material réduit en poudre et reconstitue pour les industriels. Photos DR