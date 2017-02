Toulouse. BricoPrivé s’équipe pour percer toujours plus vite

BricoPrivé, c’est le « Vente-Privée » du bricolage, de l’aménagement de la maison et du jardin. Créé en 2012, le site toulousain de ventes événementielles de grandes marques de bricolage à prix discount est classé premier en France dans son secteur avec 52 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice de mi-2015 à mi-2016. Mais après quatre années d’hypercroissance, soutenue par deux levées de fonds de 8 millions d’euros au total auprès de la société de capital-investissement Ardian et un emprunt de 2 millions d’euros auprès de Bpifrance, BricoPrivé doit réinventer son modèle pour continuer sur sa lancée.

Et si l’entreprise a candidaté avec succès au programme Pass French Tech, ce n’est pas un hasard. « Nous nous sommes fixés un cap de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin 2018 et devenir leader en Europe du Sud. Cela passera par une croissance de l’international et une réduction de nos délais de livraison, ce qui nous oblige à repenser l’organisation de l’entreprise. Dans cette phase-là, être conseillé par des acteurs du développement économique comme Bpifrance, Business France ou la Coface est important pour nous », explique Julien Boué, président cofondateur de BricoPrivé au côté de Marc Leverger, directeur général.

Allemagne et Royaume-Uni avec prudence

La conquête internationale a déjà débuté à l’été 2015 avec une implantation en Espagne, suivie en 2016 d’une ouverture de site en Italie. « Un choix stratégique car nous savions que notre offre correspondait à la culture de ces pays, où l’espagnol Privalia, par exemple, avait déjà beaucoup de succès. Mais des marchés naturels pour notre activité, à grosse capacité, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, nécessitent une réflexion car ils sont moins prêts », explique Marc Leverger. Y aller seul ou non, la question est en suspens.

Une distribution plus agile

L’autre nerf de la guerre réside dans les délais de livraison. De vingt et un jours classiques, BricoPrivé veut généraliser des délais plus courts, de l’ordre de quarante-huit heures. Ce qui entraîne des investissements logistiques voire de la sous-traitance car l’ensemble de la chaîne des métiers est actuellement intégrée dans BricoPrivé, de l’achat à la livraison en passant par le centre d’appels, représentant 125 salariés. Cette réduction des délais se traduirait aussi par un passage d’un modèle sans stock à une organisation avec stock donc plus chère. Aujourd’hui, les produits en promotion en provenance du fabricant ne transitent que trois jours par l’entrepôt de 5000 m2 à Balma, avant une expédition au client.

Enfin, pour réduire ces stocks à venir au maximum, une meilleure analyse du comportement client et donc d’anticipation des ventes est nécessaire. « Avec près de douze ventes promotionnelles par jour sur le site, il nous faut pousser maintenant une offre personnalisée », analyse Marc Leverger. Un marketing plus performant qui permettrait in fine de maintenir le niveau de prix actuel des produits, de 50% moins cher que ceux du marché traditionnel. Autant de défis à relever pour BricoPrivé pour maintenir sa trajectoire explosive.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Julien Boué et Marc Leverger, respectivement président et directeur général de BricoPrivé, qui compte 3,4 millions de membres et distribue près de 2000 marques. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco