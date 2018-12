Toulouse Business School : un nouveau campus à Toulouse en 2025

L’école de commerce de Toulouse est fière de ses résultats. Plus d’un an avant la fin de son plan stratégique 2015-2020, les objectifs sont atteints, en passe de l’être ou même dépassés. Avec un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2018, contre 46 en 2014, des effectifs étudiants en progression de plus de 30% (5650 en 2018 contre 4300 en 2014), dont 23% venant de l’étranger, et un nombre de professeurs permanents qui dépasse la centaine, l’école se classe parmi les cinquante plus grandes écoles de commerce européenne. Et elle ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle vise le top 30 dans les classements internationaux à horizon 2025 et dévoile les moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Un nouveau campus toulousain pour 2025

Selon une étude BSIS - dispositif conçu pour déterminer l’étendue et la nature de l’impact d’une école de commerce sur son environnement local -, l’impact de l’école sur son territoire s’évalue à 390 millions d’euros. « La création d’un nouveau campus, qui regroupera les six sites actuels est une réflexion de longue date », observe Philippe Robardey, président de l’école consulaire. Le financement du projet, estimé à 100 millions d’euros, est déjà assuré avec un renforcement du capital de l’école à 27 millions d’euros. L’opération se fera sans intermédiaire, les prêts bancaires sont négociés sur un terme de trente ans en complément de l’apport en cash et en immobilier, avec en perspective la vente du site d’Entiore, valorisé à 17 millions d’euros.

L’emplacement du nouveau site sera dévoilé au printemps 2019. Le bâtiment, conçu en basse consommation énergétique, se trouvera en centre-ville, occupera une surface de 33.000 m² (contre 25.000 aujourd’hui) et sera doté d’équipements sportifs, d’un fablab, de cyber espaces, d’espaces de co-working et de salles dédiés à la vie associative. Toulouse restera ainsi la référence territoriale de l’école qui dispose de cinq campus dont trois à l’étranger (Casablanca, Barcelone et Londres.) Un autre campus à l’étranger pourrait aussi voir le jour d’ici 2025.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Les actuels locaux de la Toulouse Business School devraient laisser la place à un nouveau campus plus grand en 2024. Crédits : TBS