Toulouse. C&N Traiteur consolide sa croissance

Grandir pour gagner de nouvelles parts de marché : c’est la stratégie appliquée par C&N Traiteur cette année et qui va se poursuivre en 2019. « Dans un marché concurrentiel comme le notre, la croissance passe par de l’accroissement de moyens », constatent Christophe et Nathalie Faidherbe, les deux co-dirigeants de l’entreprise toulousaine. Des investissements ont donc été opérés en effectifs, avec le recrutement de cinq personnes à des postes stratégiques (marketing, commercial, logistique et cuisine). De quoi poursuivre le développement des prestations à concept et autres animations culinaires sur lesquelles le traiteur toulousain se positionne. Mais également en matériel, avec l’acquisition de deux nouveaux bâtiments près du siège de l’entreprise, basée à Aucamville. « Il s’agit d’une ancienne toulousaine qui servira à l’accueil client et aux forces commerciales, ainsi que d’une plate-forme logistique de 350 m², située à 500 mètre du laboratoire », poursuit Nathalie Faidherbe qui prévoit également d’agrandir le site historique prochainement afin d’optimiser la plateforme logistique.

vers de la vaisselle bio compostable

Pour 2019, priorité est donnée aux démarches responsables et environnementales. L’entreprise a déjà revu plusieurs de ses process : pour l’approvisionnement, avec une certification Traiteur qualivore labellisée par l’Irqualim, ainsi que pour le recyclage et la valorisation des déchets. « Nous venons aussi de recruter un responsable des achats pour consolider des référencements de fournisseurs bio et locavores », poursuit Christophe Faidherbe qui projette de nouvelles actions. « Pour 2019, il est prévu le référencement de packaging et de vaisselle bio compostables pour les prestations en livraison ainsi que l’installation de ruches au laboratoire de production. »

Ces investissements devraient accompagner la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. Etabli à 3,1 millions d’euros pour trente-et-un salariés, celui-ci devrait continuer à progresser de 5% par an, suivant le prévisionnel de Christophe et Nathalie Faidherbe.

M.V.

Sur la photo : Christophe et Nathalie Faidherbe, les deux co-dirigeants de C&N Traiteur. Photo Hélène Ressayres - ToulÉco.