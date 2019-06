Le bâtiment connecté et communiquant est en plein essor. Pour mieux en comprendre les solutions et les perspectives, la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne organise une conférence dédiée dans le cadre de ses prochaines rencontres de l’industrie. Le thème : « Gestion et optimisation des espaces dans le Smart Building », avec en intervenants le président d’Insiteo Arnaud Masson et le responsable technique de Certivea Maxime Lepage.

La conférence est réalisée en partenariat avec la Smart Building Alliance, groupement national d’offreurs de solutions qui regroupe 300 adhérents, entreprises et organisations de toute taille.



Le jeudi 13 juin de 9h à 11h dans les locaux de la CCI de Toulouse Haute-Garonne, 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse. Entrée gratuite sur inscription sur le site des organisateurs.