Lancement d’un fonds de soutien à la production audiovisuelle impliquant Toulouse Métropole et la Région Occitanie

Toulouse Métropole, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la Drac et le conseil régional Occitanie viennent de signer un partenariat afin de constituer un fond de soutien à la production audiovisuelle documentaire et au cinéma d’animation. Pour la métropole, cette action s’inscrit dans son Schéma de développement économique, d’innovation et de rayonnement les industries créatives et culturelles. L’apport de Toulouse Métropole à ce fonds de soutien s’élèvera pour 2019 à 400.000 euros.

De son côté, la région Occitanie devrait faire voter cette convention à ses élus en fin d’année. Son budget pour le soutien à la création audiovisuelle en 2019 a été de 4,2 millions d’euros à destination des œuvres de fiction, d’animation et des documentaires en phase de développement ou de production. A noter que dans le cadre de ce fonds également porté par l’Etat et le CNC, certains projets pourront être soutenus par les deux collectivités, d’autres uniquement par une seule, sachant qu’il n’y a pas d’obligations réciproques.