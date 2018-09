Toulouse. EasyMile lève 6,5 millions d’euros

En 2017, EasyMile avait déjà réalisé la levée de fonds la plus importante menée en Occitanie : 28 M€ (voir article). Aux côtés de ses fondateurs (Gilbert Gagnaire et Philippe Ligier) et de ses actionnaires industriels (Alstom et Continental), la start-up toulousaine accueille aujourd’hui à son tour de table Bpifrance qui lui apporte 6,5 millions d’euros.

Devenu en 4 ans un leader mondial des systèmes autonomes sans conducteur, EasyMile dispose d’une une forte expertise en robotique, intelligence artificielle, modélisation dynamique et développe des collaborations avec des partenaires industriels tels que TLD (spécialiste du transport terrestre aéroportuaire).

La startup emploie actuellement 150 personnes dans ses cinq implantations : Toulouse (siège), Berlin (Allemagne), Denver (Etats-Unis), Singapour (Asie) et Melbourne (Australie). Avec cette nouvelle levée de fonds, elle compte accélérer son développement technologique et commercial.

Chantal Delsouc, MID e-news

Sur la photo : Fer de lance d’EasyMile, la navette sans conducteur EZ10 est d’ores et déjà opérationnelle dans une vingtaine de pays, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient. Photo EasyMile