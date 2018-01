Toulouse Evènements signe un partenariat avec le groupe Esprit Pergo

Gestionnaire de trois sites à Toulouse (Centre de Congrès Pierre Baudis, Espaces Vanel et Parc des Expositions), la filiale de GL events, Toulouse Événements, a signé un partenariat avec le groupe Esprit Pergo de l’entrepreneur toulousain Thomas Fantini. Désormais, lors de chaque événement organisé par Toulouse Événements, un restaurant éphémère sera mis en place et proposera des recettes réalisées sur place avec des produits locaux.

Les offres seront également proposées à l’ensemble des organisateurs et salons se tenant sur l’un des trois sites de l’entreprise. « Ce partenariat représente un nouveau virage dans notre positionnement et installe une réelle diversité dans notre offre gastronomique. Nous souhaitons ainsi ancrer la restauration plaisir et

la convivialité au cœur de nos salons », s’est félicité Patrice Vassal, le directeur général

de Toulouse Événements.