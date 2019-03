Toulouse. Gare aux perturbations et mouvements sociaux ce mardi 19 mars

Un mouvement social va toucher Toulouse mardi 19 mars. Un appel national de différents syndicats des secteurs publics et privés va perturber le fonctionnement des écoles, des transports ou de certaines entreprises. Une manifestation est prévue au départ de la place Saint-Cyprien à partir de 14 heures. Les mots d’ordre portent sur l’emploi, les salaires, les retraites, la protection sociale et l’environnement.

Déjà mobilisés samedi 16 mars, les gilets jaunes ont également prévu différentes actions ce mardi notamment sur des points stratégiques économiques dès 7 heures du matin. Trois points de rassemblement sont annoncés : parking du centre commercial de Fenouillet, parking du magasin Décathlon à Colomiers et parking du magasin But à Portet-sur-Garonne.

Pour les usagers à Toulouse , des perturbations sont à prévoir dans leurs déplacements du quotidien : Tisséo a prévu de dévier certaines lignes de bus (L1, 13, 14, 45, 66, 63 et 70) à partir de 13h30, tandis que ni la ligne 31, ni la navette du centre-ville ne circuleront. Les lignes L7, L9, 12, 15, 23, 29, 39 et 44 et la navette aéroport seront également déviées à partir de 15 heures. Pour les parents, un service minimum est mis en place dans certaines écoles tandis que le centre de loisirs des Sept-Deniers accueillera les enfants dont les écoles sont fermées.