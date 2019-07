Toulouse. L’agence Couleur Citron rachetée par Clever Age

L’agence de communication globale fondée par Thierry Leblanc en 1991 rejoint l’agence de communication et de services digitaux parisienne Clever Age. Comptant plus de 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 28,5 millions d’euros, Clever Age veut par cette acquisition compléter sa gamme de savoir-faire, notamment en stratégie de marque et de social média, ainsi qu’en production audiovisuelle, print et digitale.

Basée à Toulouse et à Paris, Couleur Citron réalise un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros pour une trentaine de collaborateurs. L’agence « conserve son identité et son implantation pour rester au plus proche de ses clients actuels. Son expertise se déclinera toutefois auprès des attaches françaises et internationales de Clever Age », fait savoir Clever Age dans un communiqué.

Alix Ponton, directrice adjointe de Couleur Citron depuis 2015 prend la tête de l’agence. « Thierry Leblanc reste à ses côtés et lui apportera son support, afin de faciliter la passation », complète le groupe dans un communiqué.