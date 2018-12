Toulouse. L’agence de communication LA Solution prête pour un buzz à l’international

Et pourquoi pas l’étranger ? En s’appuyant sur un travail de référencement de partenaires déjà organisé depuis plusieurs années, l’agence de communication LA Solution étudie désormais des relais de croissance à l’international. « Le but n’est pas forcément d’aller chasser de nouvelles références hors de France mais bien d’accompagner les PME que nous avons déjà en client dans leurs démarches à l’export », confirme Jérôme Thuillier, directeur général de l’agence toulousaine.

Pour cela, elle s’appuie sur le réseau Agencies.social qu’elle a créé il y a trois ans et qui référence six agences spécialisées dans les réseaux sociaux à Amsterdam, Londres, Madrid, Stuttgart, Tokyo et Toulouse. « Ce réseau permet de s’affranchir des problématiques culturelles que l’on peut rencontrer en allant d’un pays à l’autre », poursuit Jérôme Thuillier. C’est ainsi que LA Solution va accompagner Fermob sous l’égide de son département spécialisé Buzzwatch pour le travail de ses réseaux sociaux en Allemagne.

Des figurines connectées pour les clients

Car pour fêter ses dix ans, LA Solution annonce six nouvelles références : Fermob donc, le fabriquant français de mobilier de jardin design, mais également le promoteur immobilier Acantys, le groupe Hydro et sa marque Technal, les missions locales de la Haute-Garonne et d’Amiens, ou encore Engie Amiens. La société toulousaine peut également capitaliser sur ses dernières distinctions aux Trophées de la Com’ Sud-Ouest à Bordeaux et aux Trophées de la communication à la Grande Motte. « Ce qui porte à quarante-cinq le nombre de prix décrochés depuis la création de l’agence en 2008 », confirme son dirigeant.

Enfin, pour cet anniversaire, l’agence offre un cadeau à ses clients : des figurines connectées au visage des membres de l’équipe et munies d’un bouton permettant après une simple pression d’envoyer un SMS de félicitation. Deux pressions, et le chargé de mission de LA Solution doit rappeler pour un nouveau projet. En tout, neuf figurines différentes ont été créées. Une façon de communiquer décalée pour cette agence toulousaine qui enregistre un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros, dont un quart réalisé sur le territoire toulousain.

M.V.

Sur la photo : L’équipe de l’agence toulousaine LA Solution discute autour de Jérôme Thuillier (au centre), directeur général. Crédits : DR.