Toulouse. La clinique Saint-Exupéry engage 30 millions d’euros pour tripler sa surface d’offre de soins

Devenir un établissement hospitalier de référence sur la rive droite de Toulouse, spécialiste des maladies chroniques et plus seulement rénales. C’est l’objectif de la clinique néphrologique Saint-Exupéry, qui a entamé en juillet dernier d’importants travaux d’agrandissement, chiffrés à 30 millions d’euros. Le projet architectural a été mené par Pierre Fernandez et Gérard Huet, et la nouvelle clinique ouvrira ses portes début 2019, passant de 6000 m² à 16.000 m² de superficie.

« Nous souhaitions répondre au départ de la clinique Saint-Jean Languedoc (qui emménage à Quint-Fonsegrives avec la polyclinique du Parc, pour devenir la clinique du sud-est toulousain du groupe Capio, NDLR). Notre objectif est de pérenniser la prise en charge globale sur un lieu unique pour les patients insuffisants rénaux chroniques, qui souffrent de polypathologies, mais aussi d’offrir aux habitants de la rive droite un service hospitalier de proximité, qui sera bientôt desservi par la troisième ligne de métro, place de l’Ormeau », explique le directeur de l’établissement, Vincent Lacombe.

Outre son centre d’hémodialyse, la clinique Saint-Exupéry possède dix unités d’hémodialyse de proximité et de consultations néphrologiques en Haute-Garonne. Avec 10.000 journées d’hospitalisation et 60.000 séances d’hémodialyse, l’établissement a pris en charge 43% de l’activité d’hémodialyse du département en 2016.

Consultations pluridisciplinaires et imagerie médicale

L’extension verra le jour sur la façade sud, à la place de l’actuel parking, complétant le bâtiment d’origine en forme de H, et la partie en L ajoutée en 1990, ensemble qui a été entièrement rénové de 2007 à 2014 pour un coût de 15 millions d’euros. Elle comprend un parking souterrain de 270 places, un plateau de consultations pluridisciplinaires de 2400 m² destiné à l’accueil de spécialistes en maladies vasculaires, en cardiologie, en diabétologie et en gastro-entérologie. Un plateau d’imagerie médicale complet de 650 m² prendra place au rez-de-chaussée ainsi qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale. En mars 2019, seront ajoutés quarante lits de médecine, dont vingt-cinq réservés à la médecine de jour, pour une capacité totale de soixante-seize lits.

100 emplois à la clé

Dans la nouvelle clinique, l’amélioration du confort pour les patients rimera bien sûr avec des innovations technologiques et numériques de pointe. La continuité des urgences néphrologiques et métaboliques sera assurée, grâce à la présence d’un médecin et d’une équipe soignante 24h/24. Une huitième salle de dialyse verra le jour en 2021 pour la formation et l’éducation à la dialyse à domicile, tandis qu’une unité de dialyse médicalisée et de néphrologie dépendant de la clinique Saint-Exupéry ouvrira dès avril 2018 à la clinique de l’Union, pour les habitants du nord-est toulousain. Cette dernière représente un investissement de 3 millions d’euros.

Cette extension ouvre la perspective d’une centaine d’emplois créés d’ici 2022, dont deux tiers de soignants, en plus des 190 emplois actuels. « Nous prévoyons une hausse de 33% de notre chiffre d’affaires d’ici 2022 », souligne Vincent Lacombe. En 2016, celui-ci s’établissait à 20,5 millions d’euros.

Armelle Parion

Sur les photos :

En haut : Vincent Lacombe, le directeur de la clinique Saint-Exupéry. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco. En bas : Vue des aménagements de la clinique Saint-Exupéry. Crédits : DR