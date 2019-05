Toulouse. La démolition de la résidence des Castalides au Mirail a débuté

La démolition de la résidence des Castalides située dans le quartier Mirail Université a débuté le mardi 30 avril. Pendant six mois, une pelle mécanique de 30 tonnes et de plus de 30 mètres de haut grignotera les dix étages de cet immeuble. La copropriété « Résidence Les Castalides » qui regroupe 399 logements a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter par la Préfecture en mai 2013, puis d’un arrêté municipal en août 2013 ordonnant l’évacuation des derniers occupants.

La Mairie de Toulouse a procédé ensuite au rachat par lots des logements. Une fois l’acquisition terminée, elle a décidé de mettre en œuvre la démolition de cette copropriété après une phase de désamiantage.

Un projet d’aménagement des espaces publics a également été pensé et concerté pour désenclaver le sud du quartier. Ce nouvel accès permettra de convertir la partie sud de la rue Aristide Maillol en voie verte.