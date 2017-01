Toulouse. La gamelle connectée de Catspad prête à nourrir les chats du monde entier

2017 devrait être l’année de la consécration pour Catspad. La start-up va démarrer la commercialisation de son distributeur de croquettes connecté pour les chats au mois de juin chez les revendeurs français. « Le CES de Las Vegasnous a fait gagner une année de développement. Nous avons noué énormément de contacts avec des grandes sociétés de distribution, impossibles à approcher en temps normal », explique Julie Leleu, la confondatrice de la société. Dans le même temps, la start-up a lancé une nouvelle campagne de crowdfunding sur Kickstarter, une plateforme de dimension internationale, et a explosé ses objectifs en à peine quelques heures.

« Nous avions déjà eu recours au financement participatif l’an dernier. Nous avions réuni 140 commandes, un an avant la sortie du produit, et là nous en avons 270 supplémentaires. Nous devrions approcher les 500 à terme. » Ces campagnes lui ont permis de connaître les attentes du marché, et d’avoir une estimation du nombre d’unités à produire dans un premier temps. Les premiers modèles seront livrés en février aux premiers investisseurs. La prochaine étape sera une levée de fonds d’un million d’euros pour permettre notamment à la start-up de recruter les quatorze personnes qui travaillent actuellement pour elle.

La France comme marché vitrine, mais les Etats-Unis en ligne de mire

La gamelle connectée de Catspad n’a pas de véritable concurrent sur le marché actuellement. Avec ce produit, l’entreprise a un positionnement haut de gamme, et cible plus particulièrement les CSP plus urbaines. « Elle ne se contente pas de distribuer de l’eau ou de la nourriture à distance à l’animal. Elle est axée sur son bien-être et sa santé, et elle a été développée en partenariat avec des vétérinaires. L’application, que nous avons créée, recense des informations sur le poids, l’âge, le type d’alimentation du chat et permet de mesurer ce qu’il mange », poursuit Julie Leleu.

La gamelle sera vendue dans un premier temps en France, mais la start-up envisage rapidement de s’intéresser au marché international et en priorité aux Etats-Unis . « Nous devons réaliser du volume pour être rentable, et certains marchés sont plus moteurs que la France. Au CES, des grosses chaînes high-tech américaines se sont montrées intéressées par notre concept, et sont venues nous démarcher en direct », note Julie Leleu.

« Aux Etats-Unis, les gens sont plus disposés à acheter ce type d’objets connectés. Nous partirons probablement ensuite au Japon, où la demande est réelle. La Suisse et les Pays-Bas, où le pouvoir d’achat est sans doute plus élevé, seront d’autres marchés à tester. » La France sera donc dans un premier temps une vitrine pour la marque, qui vendra ses premiers produits à la fois dans les magasins high-tech (Boulanger, Darty, FNAC, etc.) et les jardineries (Jardiland, Gamm Vert, Truffaut). Pour sa première année de commercialisation, Catspad envisage un chiffre d’affaires d’un million d’euros et 4000 à 5000 unités vendues.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Julie Leleu et Brice Cavelier, les deux cofondateurs de Catspad. Crédit photo : Hélène Ressayres - ToulÉco