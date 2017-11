Toulouse. Lab’Oïkos lève 1,7 million d’euros auprès des banques

Oîkos Développement, la société d’espace de services installée dans les anciens locaux de Renaul dans le quartier Saint-Aubin à Toulouse, a réalisé une levée de fonds de 1,7 million d’euros : 1 million a été apportée par le Crédit agricole, les 700.000 euros restants par la Société générale. L’opération est soutenue par Bpifrance, la banque publique d’investissement.

Selon Rémi Demersseman, le fondateur du Lab’OÎkos, cette levée de fonds devrait permettre de boucler le développement du premier Lab’Oïkos, un espace de travail et d’accompagnement des entreprises, collectivités et organismes institutionnels spécialisés dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et économie positive. Les travaux porteront sur les 3000 m² de l’espace et accueilleront l’an prochain quelque 250 postes de travail, des bureaux cloisonnés, des open-space et une salle événementielle capable d’accueillir 150 personnes.