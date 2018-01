Toulouse. Le projet pour le réaménagement du site Guillaumet à Jolimont a été dévoilé

Le groupement composé d’Altarea Cogedim et de Crédit Agricole Immobilier a été désigné lauréat pour le réaménagement du site de l’ancien Centre d’essais aéronautiques de Toulouse (CEAT) de Jolimont. La conception urbaine du Quartier de la Soufflerie qui s’étend sur plus de 13 hectares a été confiée à l’agence Christian Devillers et associés, et à l’agence toulousaine d’Une Ville à L’Autre.

Le groupement Altarea Cogedim, en charge déjà de l’aménagement du quartier

Aerospace sur le site historique de Montaudran avec 800 logements, et Crédit Agricole Immobilier, sera donc l’aménageur de ce nouveau quartier mixte de plus de 101.000 m². Il sera situé à proximité du centre-ville, à une station de métro de Toulouse Matabiau et à trois stations du Capitole, et accueillera des logements, des commerces, des bureaux ainsi que des équipements ouverts au public.

Dans les mois à venir des ateliers de concertation seront organisés avec les habitants et les différentes parties prenantes (collectivités, urbanistes…) afin de déterminer le visage du nouveau futur quartier. Différents ouvrages emblématiques du quartier seront conservés et mis en valeur. Ainsi, l’ancienne soufflerie accueillera un équipement culturel et de loisirs, et des logements de type lofts seront aménagés dans des anciens hangars.

Ce nouveau quartier comportera 50% d’espaces verts, 6,5 hectares avec un jardin accessible à tous, une aire de jeux pour les enfants, des jardins et des vergers. Le démarrage du chantier est prévu en 2020 pour une livraison prévue en 2023.