Toulouse. Le tracé de la troisième ligne de métro fait toujours débat

CCI, CMA, Medef, CPME… Tous les représentants du monde de l’entreprise se sont réunis ce mardi 12 décembre à Toulouse, avec un mot d’ordre : « On ne peut pas rater le rendez-vous de l’aéroport, en plus de la LGV ! » Malgré l’annonce du trajet final pour la troisième ligne de métro en juillet, les chefs d’entreprises espèrent toujours un dénouement en leur faveur. Car, « même si nous ne sommes pas sûrs d’être entendus, le dialogue s’est amélioré », débute Philippe Robardey, président de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 31.

Différencier vraies et fausses économies

Au cœur du débat : l’hypothèse d’une desserte directe de l’aéroport par la troisième ligne de métro, finalement écartée par le conseil syndical du SMTC il y a plusieurs mois, au profit de la mise en place d’une navette partant de Jean-Maga. La faute à un coût trop élevé : 180 à 250 millions d’euros pour creuser sous l’aéroport. Alors que la mise en place de la navette Aéroport express et l’aménagement de Jean-Maga ne reviendrait qu’à 45 millions d’euros. « Mais il faut différencier les vraies et les fausses économies », affirme Pascal Bellocq, vice-président de la chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne. « Investir moins au départ ne veut pas dire être gagnant au final. »

Selon les chefs d’entreprise présents lors de cette réunion, une meilleure liaison entre le nord-ouest toulousain et la gare serait bénéfique pour les sociétés locales, surtout avec la naissance prévue du quartier d’affaires entre Bonnefoy et Matabiau. Mais aussi pour les salariés et les employeurs de la zone aéroportuaire, qui seraient « moins stressés et moins en retard » s’ils prenaient les transports en commun. Sans compter que cela permettrait de « limiter le bilan carbone », ajoute Pascal Bellocq. « Il faut garder en tête que cette ligne sera utilisée pendant un siècle », rappelle Philippe Robardey.

Un début de dialogue amorcé

Tous ces arguments ne sont pas nouveaux. Ils rappellent même « le débat initial, lors de la construction de la première ligne de métro », affirme Gilles Nakache, président de la CPME 31. Mais même si un début de dialogue a été amorcé, « les chefs d’entreprises sont dans l’incompréhension », poursuit Pierre-Marie Hanquiez, président du Medef 31. « Nous ne comprenons pas cette décision, alors que l’attractivité de Toulouse réside dans trois pôles : le futur parc des expositions, la zone aéroportuaire et le quartier Matabiau. » Surtout dans un contexte de concurrence économique face à Bordeaux.

« Ce que nous souhaitons, c’est que tous les acteurs concernés se réunissent autour d’une table pour discuter. Le un à un, ça ne fonctionne pas », s’agace Philippe Robardey. Rappelant que les entreprises subventionnent les transports en commun toulousains à hauteur de 57% (soit 239 millions d’euros en 2016), il explique que plusieurs solutions sont possibles : un allongement de la durée d’investissement, ou une association public/privé, par exemple.

Natacha Zimmermann

Sur la photo : Le tracé de la troisième ligne de métro toulousain ne dessert pas directement l’aéroport, d’où l’opposition du monde économique.