Toulouse. M Capital Partners crée un incubateur dédié à la reprise d’entreprise

M Capital partners continue à développer et à diversifier ses activités de financement en direction des petites et moyennes entreprises. Rachetée par ses dirigeants à la Caisse d’Épargne en janvier 2016, la société qui en a profité pour changer de nom en passant de Midi Capital à M Capital Partners, se distingue dans trois secteurs : le capital-risque, l’investissement dans les PME de l’hôtellerie et de l’hébergement, ainsi que la transmission.

La société dirigée par Rudy Secco a été choisie le 29 novembre dernier par l’Union européenne et la Région Occitanie pour gérer le fonds de co-investissement Fonds Entrepreneurs Occitanie Ouest, à hauteur de 15 millions d’euros. « Le constat est que les start-up ont du mal à mobiliser des fonds publics surtout en phase d’amorçage et lors du premier tour institutionnel. Dans le premier cas, cela mobilise des investissements de 150.000 à 300.000 euros, dans le second cas nous n’allons pas au dessus de 1,5 million d’euros », explique Alexandre Scherer, directeur d’investissement chez M Capital Partners.

Un incubateur dédié à la reprise d’entreprise en 2019

Dans les cinq ans à venir, la société toulousaine prévoit vingt-cinq investissements, en priorité dans les start-up et les PME. Le premier investissement devrait intervenir le 17 décembre prochain dans une jeune pousse dédiée à l’éducation. « Notre volonté est d’apporter plus qu’un fonds d’investissement, puisque nous allons constituer le premier incubateur dédié à la reprise d’entreprise qui réunit sur le même lieu tous les acteurs dédiés à la reprise et à la transmission d’entreprise », ajoute Rudy Secco.

La structure, qui devrait voir le jour en 2019, bénéficiera d’un fonds de 30 millions d’euros. Elle sera hébergée au sein de l’entreprise dans le quartier Toulouse Saint-Michel et devrait accompagner entre vingt et trente projets sur trois ans, M Capital Partners prenant des parts dans le capital des sociétés incubées.

Philippe Font

Sur la photo : Rudy Secco, PDG de M Capital Partners. Crédits : DR