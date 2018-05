Toulouse. Mapping Conseils mise sur l’accompagnement des industriels

Rapidité, efficacité. Telles sont les qualités du nouveau logiciel développé par Mapping Conseils, cabinet toulousain qui accompagne collectivités et entreprises dans leur développement par l’innovation. Après des mois de réflexion, ce moteur de recherche à l’ergonomie très simple réalise depuis la mi-avril des simulations des sources de financement publiques et privées, en région, en France et en Europe, en temps réel.

Surtout cet outil permet à l’agence de « proposer des solutions globales et des diagnostics précis » à ses clients, indique Davy Atlan, co-fondateur et président.

Car, près de dix ans après sa création, le cabinet ne cache pas ses ambitions. Mieux, il affute ses moyens pour parvenir à consolider son positionnement en Occitanie, tout en captant de nouveaux marchés. « Dans le public, il est difficile de progresser. Nous sommes dépendants des appels d’offre et soumis à la concurrence », explique le co-fondateur. « Ce nouvel outil va nous aider à aller vers les industriels, qui sont encore peu sollicités ».

Une centaine de clients publics et privés

Cette stratégie de croissance passe aussi par un gain de visibilité et de lisibilité. L’ex Mapping Consulting est devenu Mapping Conseils. Un changement qui ne laisse pas de doute quant au message à faire passer. « On met l’accent sur le conseil, l’accompagnement. Consulting rappelle consultant, étude et benchmark », ajoute Davy Atlan.

En 2018, le président prévoit le recrutement d’un ou deux ingénieurs commerciaux pour consolider l’équipe de sept personnes. Il vise aussi la hausse du chiffre d’affaires. « 2016 était une année difficile », reconnait-il. « La croissance est repartie avec une hausse de l’activité de plus de 17% en 2017 ».

Parmi la centaine de clients à son actif, le cabinet cite le CEA Tech, Toulouse White Biotechnology ou encore le cluster Robotics Place. En effet, Mapping Conseils a conduit en 2015 une étude - financée par la Direccte Midi-Pyrénées à hauteur de 25.000 euros - pour établir la faisabilité du projet de village robotique, drones et véhicules autonomes sur la zone Francazal-Bois Vert.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Davy Atlan, et Alain Costes, les deux co-fondateurs de Mapping Conseils, entourés de leur équipe, à Toulouse. Crédits Hélène Ressayres - ToulÉco