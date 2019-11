Intelligence artificielle. Toulouse Métropole s’engage pour Aniti

Le Conseil de la Métropole du 21 novembre a voté la convention de partenariat avec l’Université Fédérale de Toulouse qui officialise l’engagement de Toulouse Métropole pour la réussite d’Aniti, le projet d’Institut universitaire d’intelligence artificielle.

Toulouse Métropole met ainsi en place les modalités de sa contribution (soit 4 millions d’euros sur quatre ans) autour de plusieurs volets, parmi lesquels : la mise à disposition d’un espace de 430 m² au B612 pour les équipes Aniti, l’accompagnement et l’accueil de projets de start-up, la prise en charge d’un contrat de recherche permettant à des doctorants d’entraîner leurs algorithmes sur des jeux massifs de données de la Métropole et de travailler sur l’acceptabilité des citoyens par rapport à l’IA. Enfin, les équipes d’Aniti pourront profiter de la prospection et de l’accompagnement de l’agence d’attractivité pour capter des porteurs de projets.