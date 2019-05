Toulouse Métropole va tester la voiture autonome sur le site de l’Oncopole avec EasyMile et Alstom

La candidature de Toulouse Métropole a été retenue dans le cadre d’une expérimentation concernant le développement des véhicules autonomes. C’est l’annonce qui a été faite il y a quelques jours par la ministre des Transports Elisabeth Borne. L’expérimentation proposée par la collectivité associe EasyMile et Alstom pour la mise en place d’une navette publique et autonome sur le site de l’IUCT Oncopole.

Deux expérimentations menées par Toulouse Métropole dans le cadre de sa démarche d’innovation Smart City, se sont déjà déroulées à Pibrac et sur les allées Jules-Guesde à Toulouse. La collectivité y voit une piste prometteuse pour diversifier son offre de transports, en la rendant plus accessible et moins polluante.