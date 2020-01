Toulouse. Midi Music monte le son sur l’occasion

Connus des musiciens professionnels, c’est le bouche à oreille qui a fait de Jacky et Willy Auzel des références à Toulouse en ce qui concerne la vente d’instruments de musique. Leur histoire a commencé rue Matabiau, en 1977, où Jacky Auzel, bassiste professionnel, a ouvert son premier magasin de 50 m2. Du chemin a été parcouru depuis, puisqu’aujourd’hui, dans la zone Portet-sur-Garonne, plus de 2000m2 sont dédiés à la vente d’instruments en tout genre et de matériel de son.

« Nos clients sont à la fois des professionnels, des écoles de musique, des jeunes qui se mettent à la guitare, des vieux qui se remettent au piano… », énumère Jacky Auzel, pour qui le choix de quitter le centre-ville il y a vingt ans a été stratégique : « le centre-ville de Toulouse est rempli de magasins de musiques très spécialisés. Par ailleurs, il devient difficile de s’y garer, ce qui est compliqué quand on vient chercher un clavier ou une batterie. Sur la zone Thibaud, nous avons un grand parking, sommes proches des grandes enseignes, sans être en dehors de Toulouse ». « Et puis, nous pouvons faire du bruit tard le soir sans déranger personne, et quand on fait de la musique, ça compte », sourit Willy Auzel, fils du fondateur et co-directeur.

Locataire de ses locaux, l’entreprise familiale enregistre un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros par an, réparti aux deux tiers sur Midi Music (généraliste) et un tiers sur la Baguetterie (spécialisée dans les percussions).

Le marché d’occasion en plein essor

Depuis le mois de décembre, l’offre des Auzel s’est enrichie d’un espace de 650m2 dédié au matériel d’occasion. Dans ce lieu, à la fois de reprise et de dépôt-vente de matériel, les produits achetés sont garantis trois mois. « Contrairement à ce que l’on trouve sur Leboncoin, notre expertise et notre expérience permet de garantir des produits utilisables pendant longtemps », assure le fondateur de l’enseigne.

Pour le moment environ quatre-vingt références sont proposées. « Cela répond à un vrai besoin car les instruments de musique neufs coûtent cher, et la demande d’occasion augmente ». Une scène entièrement équipée a également été installée, pour proposer des showcases, démos ou masterclass.

À noter que Midi Music, La Baguetterie et Music Occazz ne sont pas présents sur le e-commerce. Un choix assumé : « c’est trop de logistique pour pas grand chose » résume Jacky Auzel qui emploie, sur ses trois magasins, une quinzaine de salariés.

Sur les photos : Jacky et Willy Auzel, directeurs de l’enseigne Midi Music. Crédits : Hélène Ressayres -ToulÉco.