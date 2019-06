Toulouse. Nadine Guarino et Eric Lesage intègrent le comité de direction de la Banque Courtois

Le comité de direction de la Banque Courtois accueille deux nouveaux dirigeants. Nadine Guarino, 54 ans, auparavant directrice des ressources humaines de la Banque Courtois, a été nommée vice-présidente du directoire de la Banque Courtois en charge de l’exploitation. Elle succède à Frédéric Di Scala nommé président du directoire de la Banque Kolb. Passée par le groupe Crédit du Nord en 1989 puis ingénieur financier chez Corporate Finance à partir de 2001, groupe au sein duquel elle a occupé différentes fonctions, elle est nommée en 2017 directrice des ressources humaines de la Banque Courtois.

L’autre nomination concerne celle d’Eric Lesage, précédemment responsable du pôle banque de détail de l’Union Internationale de Banque en Tunisie, et qui a été nommé secrétaire général et membre du directoire de la Banque Courtois. Il assurera également la fonction de directeur des ressources humaines de la Banque Courtois. Il a débuté sa carrière à la Sovac dans des fonctions commerciales et de management à Lille, avant d’intégrer en 1994 le Groupe Crédit du Nord. Il prend en 2016 la responsabilité du pôle banque de détail de l’Union Internationale de Banque en Tunisie (filiale à 55% de la Société Générale).