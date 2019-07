Toulouse. Nicolas Viallet, ancien cadre d’Airbus, nommé directeur opérationnel d’Aniti

Aniti, l’Institut toulousain en intelligence artificielle qui a été labellisé au printemps poursuit sa structuration. Un nouveau directeur opérationnel a été nommé en la personne de Nicolas Viallet. Ancien directeur de programme industriel d’Airbus, cet ingénieur formé à l’École polytechnique de Palaiseau puis à l’Isae Supaero de Toulouse aura pour mission de mettre Aniti sur les rails. « Avec un focus sur la mobilité, la richesse de l’écosystème régional », fait savoir l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées dans un communiqué.

Ainsi, au sein du projet scientifique d’Aniti, trois programmes ont été définis : l’acceptabilité, la certifiabilité des systèmes autonomes et l’aide à l’optimisation des process industriels.

Plus de cinquante partenaires publics et privés sont engagés dans Aniti. Outre les fonds alloués dans le cadre du programme d’investissements d’avenir PIA3 du plan Villani, Aniti peut compter sur le soutien de la Région Occitanie qui y investit quelque 24 millions d’euros et par Toulouse Métropole, qui le finance à hauteur de 4 millions d’euros.

