Toulouse School of Economics : trois soirées pour un Grand débat

Ouvrir l’école au public et contibuer au Grand débat voulu par Emmanuel Macron. C’était la volonté de Christian Gollier, le directeur de Toulouse School of Economics qui a organisé trois conférences avec le soutien de plusieurs professeurs d’économie du 11 au 13 mars dernier. Les thèmes retenus étaient la transition énergétique, les services publics et la fiscalité. L’occasion pour le grand public de participer à des débats tout en profitant de présentations d’économistes très vulgarisées pour l’occasion. Ainsi, les intervenants étaient minutés à dix minutes maximum afin de laisser le temps à la salle de réagir et poser des questions. Et celles-ci n’ont pas manqué. Comme pour un grand nombre de soirées organisées dans le cadre du Grand débat, l’ambiance a parfois été électrique au sein de la Manufacture de tabac.

Lors des conférences, certaines convergences deviennent évidentes. « Il faut investir d’avantage dans l’éducation et la recherche », insiste ainsi Paul Seabright, chercheur à TSE, qui constate, chiffres à l’appui, l’instauration d’un système d’éducation à deux vitesses. Un constat partagé par Nicolas Werquin, enseignant-chercheur, à propos des inégalités fiscales, et qui soulève lui aussi une statistique édifiante : « En France, il faut six générations pour qu’une famille appartenant à la catégorie des 10% les plus pauvres parviennent à se hisser à hauteur du revenu moyen du pays… Il n’en faut que deux au Danemark », explique-t-il. Pour Frédéric Cherbonnier, qui enseigne à TSE et à Sciences Po Toulouse, « des économies importantes peuvent être réalisées dans le budget de l’Etat en mieux ciblant certaines aides comme le CICE et en supprimant les niches fiscales ».

Une taxe carbone sous-évaluée

Des exemples sont également à piocher du côté d’autres pays. Pour mieux contrôler les entreprises qui emploient des travailleurs clandestins, la professeure Emmanuelle Auriol propose par exemple que l’on s’inspire du Canada, avec « la mise en place de visas de travail payant pouvant être financés par les employeurs ». Une coopération internationale qui sera de tout façon nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Christian Gollier, qui est intervenu dans la soirée « Transition écologique », propose ainsi la mise en place d’une coalition de pays prêts à taxer le carbone : « Il faut créer un budget européen et une banque du climat pour financer les investissements et les mesures environnementales » estime-t-il. Le carbone n’est pas seul à être pointé du doit. Zohra Bouamra Mechemache, chercheuse à la TSE et à l’Inra plaide ainsi pour « une baisse de la consommation de viande pour des raisons environnementales ».

Au final, les conférences de TSE ont abouti à plusieurs dizaines de propositions versées au Grand Débat. Satisfaits de l’opération, les dirigeants de Toulouse School of Economics promettent de nouvelles rencontres, qui pourront être organisées au sein de leur futur bâtiment près de la Manufacture des Tabacs. Son ouverture est prévue pour la rentrée prochaine.

M.V.

Sur les photos : Chaque conférence a mobilisé plus d’une centaine de personnes. Crédits : TSE - DR.