Toulouse. Spring Lab, futur rouage de la Cité des start-up

Veolia, Navblue, Europa Group, EDF ou Nutrition & Santé… Autant d’entreprises qui ont fait appel à Spring Lab. « Nous les aidons à imaginer leur business de demain, à transformer leur organisation et à faire évoluer leur culture de travail », précise Vanessa Vierling, CEO et cofondatrice de l’agence. « Pour cela, nous puisons dans la culture start-up, aussi bien dans l’état d’esprit, les méthodes et les outils. Nous mettons autant l’accent sur l’innovation produit et l’innovation de service que sur l’innovation dans la manière de travailler. » L’agence enregistre un chiffre d’affaires d’environ 1,5 million d’euros avec quatorze collaborateurs entre Toulouse et Paris.

Favoriser l’intraprenariat

Concrètement, Spring Lab accompagne par exemple ces structures dans des programmes d’intraprenariat de trois à six mois. « Les équipes fonctionnent ainsi comme des start-ups au sein de l’entreprise et les chefs de projet se mettent en situation de dirigeants. C’est à la fois une façon de faire grandir les collaborateurs et d’aboutir à des projets de business viables », développe Vanessa Vierling. Spring Lab s’appuie pour cela sur la volonté de réinstaller une culture d’entreprise mais aussi sur des outils concrets et des méthodes comme le design thinking.

« Si l’entreprise veut développer un nouveau service digital, le projet passait généralement par le service IT et prenait plusieurs mois. Nous pouvons les aider à créer un mini-site en une journée pour valider leur idée et l’intérêt auprès des clients », illustre Laura Sautereau, directrice Open Innovation et associée. L’objectif est aussi d’instaurer une organisation plus ouverte et plus dynamique et de les orienter vers des modèles économiques plus durables. Vanessa Vierling souligne l’intérêt pour les entreprises en matière d’attractivité et de conservation des talents. « La quête de sens, les valeurs et la culture d’entreprise prennent de plus en plus de place dans les sollicitations que l’on reçoit. »

Acteur de la Cité des start-up

C’est pour cette raison que Spring Lab fait partie des sociétés retenues pour animer la Cité des start-up, qui doit ouvrir au printemps 2020. « L’idée de ce projet est de devenir le premier accélérateur de l’innovation en Occitanie », indique Vanessa Vierling. Dans ce lieu qui se veut ouvert à tous types d’entreprises, au grand public et aux étudiants, l’agence sera en charge de l’accompagnement de la transformation des entreprises. « Une programmation annuelle va offrir la possibilité aux entreprises de s’inscrire et de mutualiser leurs ressources dans un principe d’open innovation. Nous allons aussi opérer des offres individuelles », précise Laura Sautereau, qui dirigera l’équipe en charge de cette activité.

Paul Périé

Sur la photo : L’ensemble des collaborateurs de Spring Lab. Crédits : Spring Lab - DR