Toulouse. Syntony recrute Antoine Jouin comme nouveau directeur et prépare sa levée de fonds

Tous les voyants sont au vert pour Syntony. La start-up toulousaine spécialisée dans la fabrication de récepteurs GPS fonctionnant dans des espaces contraints et confinés, a profité de l’inauguration, mardi 16 octobre, de son nouveau bâtiment de 3200 m² à la limite des communes de Colomiers et Toulouse, pour annoncer l’arrivée d’Antoine Jouin comme directeur général. Ainsi que la finalisation d’une levée de fonds dans les prochaines semaines.

Selon Joël Korsakissok, fondateur de Syntony, cette levée de fonds est en passe d’être clôturée dans les semaines à venir. « Elle nous placerait dans le top 5 des financements de start-up du sud-ouest de la France », prévient-il. En début d’année, elle prévoyait une levée de fonds de 10 millions d’euros pour l’ét et une autre de près de 100 millions en 2019.

L’autre information capitale dans l’actualité de Syntony est l’arrivée d’Antoine Jouin, 55 ans, en tant que directeur général de la société toulousaine. L’ancien dirigeant de Continental Automotive France, de 2010 à 2018, n’avait jamais fait mystère depuis son départ de Continental sur sa volonté « d’investir dans le capital d’une ETI régionale et de prendre des responsabilités managériales dans une entreprise à taille humaine ». C’est désormais chose faite avec Syntony.

500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici dix ans

« Nous pouvons viser les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq à dix ans », ajoute encore le nouveau directeur général. « Il va nous aider à grandir et nous éviter de commettre des erreurs dans notre développement », confie Joël Korsakissok qui se concentrera sur le développement du marché américain, tandis qu’Antoine Jouin sera basé à Toulouse.

Avec Subwave et Subwave + ses systèmes de radionavigation plus rapide qu’un GPS classique, Syntony équipe le métro de Stockholm, d’Helsinki et de New-York. Consciente des nombreuses possibilités offertes par sa solution technologique, Syntony souhaite s’attaquer à d’autres secteurs confrontés aux déplacements de véhicules dans des endroits tunnels, parkings sous-terrains, etc.) où les signaux des GPS ne passent pas : les trains, les infrastructures routières, les bus et à terme l’automobile sont autant de niches dans lesquelles Syntony souhaite s’installer.

Philippe Font

Sur la photo : Joël Korsakissok ( à gauche), le fondateur de Syntony, a annoncé l’arrivée d’Antoine Jouin (à droite) à la tête de la start-up toulousaine. Crédits : DR