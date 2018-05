Toulouse. TAT Productions anime le cinéma avec Terra Willy, son deuxième long-métrage

C’est l’histoire de Willy, un jeune garçon d’une dizaine d’années. Avec ses parents, tous deux explorateurs spatiaux, ils projettent de retourner sur la terre. Sauf que rien ne se passe comme prévu. En traversant un champ d’astéroïdes, la capsule de Willy est propulsée sur une planète inconnue. En compagnie de Buck le robot et de Flash, une chenille à huit pattes qui se comporte comme un chien, Willy explore alors Terra. Rien à voir avec l’univers animalier des As de la jungle. « On avait envie de créer quelques chose de différent et de montrer au marché ( du cinéma d’animation, NDLR) ce que nous étions capables de faire », explique Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT Productions aux côtés de son frère Eric et de David Alaux.

La sortie de ce second long-métrage est prévue en août 2019. Le budget de six millions d’euros est bouclé (dont 1 million du Centre national du cinéma, 1 million du crédit impôt audiovisuel et 220.000 euros de la région Occitanie), et un distributeur a été trouvé, avec l’enseigne Bac Films. Rien n’est cependant joué pour Terra Willy à l’étranger. Quoique. Présenté au Cartoon Movie à Bordeaux en mars dernier, il a déjà « amorcé des ventes ». Comprendre que des contacts avec des distributeurs ont été noués. Et, certains pourraient être signés à Cannes.

« Nous sommes très optimistes », assure Jean-François Tosti. Notre objectif est de dépasser les 500.000 entrées en France ». Et peut-être de battre le « succès délirant » des As de la jungle. Les aventures du pingouin-tigre Maurice avait attiré 700.000 spectateurs dans les salles de l’Hexagone et deux millions de personnes dans soixante-dix pays.

Taille critique

Le studio d’animation toulousain ne manque pas de projets. La première mouture de son troisième film Les Aventures de Pil est à peine terminée que déjà, des distributeurs se bousculent. TAT Productions travaille aussi sur l’écriture des As de la jungle 2, dont la sortie est prévue en 2021 ou 2022.

L’entreprise, fondée en 2000, est en croissance et affiche de bons résultats : 9 millions d’euros de chiffre d’activité en moyenne par an depuis 2012. Cependant, le studio est à un tournant stratégique. Les dirigeants s’interrogent quant à son développement. « Doit-on dépasser un palier ? Car nous savons que c’est dur de grossir. Nous l’avons constaté, en passant de vingt à quatre-vingt salariés, voire à une centaine aujourd’hui ».

Un coup de pouce financier public pourrait être décisif. « Nous sommes dans l’attente d’un soutien de Toulouse Métropole », affirme Jean-François Tosti. Nous manquons d’aide pour le développement de projet. « C’est la phase la plus risquée financièrement que nous prenons, nous producteurs ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : les deux personnages de Terra Willy seront sur grand écran en août 2019. Crédits photo Hélène Ressayres - ToulÉco