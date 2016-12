Toulouse. Tapas, un effet de mode ou un mode de vie ?

Il y a une quarantaine d’années, se souvient Jean-Philippe Des­champs, fondateur du restaurant Le louchebem, seul le Grillon pro­posait la kemia, un assortiment d’amuse-gueules ». En 2016, les dix doigts de la main ne suffisent pas pour compter bars et res­taurants à tapas. Chacun revisite cette re­cette catalane, à en perdre son espagnol. Jean-Philippe Deschamps, qui est aussi pré­sident de la branche restauration à l’Union des métiers et des industries hôtelières de la Haute-Garonne (Umih), y voit une « mode », une « bulle ».

Son analyse est sans appel : « Selon mon expérience, sur dix bars à vin, seuls trois ou quatre d’entre eux seront en­core ouverts en 2019 ou 2020 ». Car pour lui, beaucoup de chefs d’entreprise se lancent dans l’ouverture d’un établissent sans for­mation. Rattrapés par la gestion de leur en­treprise, ils se retrouvent dans l’incapacité de payer leurs charges, et ferment boutique.

Un écueil que veulent éviter certains pa­trons d’établissements. Jérémie Marches, Clémence Montigny et Thomas Michel, les associés du Club, en font partie. L’établisse­ment de quartier, ouvert dès le matin, assortit son offre d’une petite restauration. « L’ali­mentation constitue 25% de notre chiffre d’affaires, dont la moitié est réalisée le soir, avec nos tapas, que je préfère appeler hors-d’oeuvre ». Les trentenaires, qui ont investi 230.000 euros dans les travaux et l’agrandis­sement de la cave pour recevoir les groupes souhaitent privilégier l’activité bar. Car les tapas sont « des accessoires », au même titre que la décoration, le son et la qualité de l’ac­cueil, qui doivent fidéliser la clientèle. Cette dernière a « beaucoup évolué » selon le jeune entrepreneur.

« Elle prenait l’apéritif à 19h, avant d’aller au restaurant et boire un verre dans un bar, après 23 heures. Ses habitudes ont changé. Elle a le choix, sur un même lieu. Nous répondons à sa demande, sachant aus­si que son ticket moyen a baissé. »

Face à une offre pléthorique, capter le cha­land est aussi l’objectif de Rosa Molins. La jeune gérante du restaurant à tapas Chez Rosa met à sa disposition une quarantaine de places assises et un comptoir pour attirer les gens de passage. Sa stratégie ? « Je joue à fond la carte espagnole, avec des charcute­ries et fromages en provenance d’Espagne », assure-t-elle. Ouvert il y a un an, le restaurant qui ne désemplit pas est à l’heure d’un pre­mier bilan : la carte des tapas constitue 55 % du chiffre d’affaires. Un succès qui permet aux sept associés de l’établissement d’envi­sager déjà un second projet.

