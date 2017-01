Toulouse. Trente, la marque à la taille fine qui ne demande qu’à grossir

Journaliste de métier, Anne-Laure Louis a tourné la page des chroniques sportives sur feu Télé Toulouse pour lancer début janvier sa propre marque de vêtements gainants. Vendue sur Internet, la première collection Trente colle à la ligne de sa créatrice : proposer une garde-robe pour les femmes actives, trentenaires, « qui ne veulent pas choisir entre confort, style et esthétique ».

Après plusieurs mois de recherches notamment avec l’Institut français du textile et de l’habillement, la jeune entrepreneuse a imaginé un corset souple intégré à chaque pièce de sa collection. Une innovation pour laquelle une demande de brevet a été déposée en août dernier. « Ce corset invisible allie un tissu gainant qui affine la taille instantanément et un autre, en contact avec la peau, qui agit sur le long terme en activant la micro-circulation sanguine, lisse les imperfections, cellulite et vergetures et permet aux femmes de perdre quelques tours de taille », explique Anne-Laure Louis.

Développement en corner

Sur le fond comme sur la forme, la créatrice toulousaine est allée jusqu’au bout de son idée en privilégiant une fabrication 100% française. Le tissu comme le fil et les accessoires sont produits en France et les robes, jupes, tops et pantalons, confectionnés dans un atelier près de Nantes. « Faire fabriquer en Asie me coûterait trois à quatre fois moins cher mais je trouve important de savoir qui travaille dans les usines et d’avoir une transparence totale sur la composition des vêtements. Ce choix éthique, ainsi que la qualité et la technicité des tissus, expliquent le positionnement haut de gamme de la marque Trente », précise Anne-Laure Louis.

Lancée le 9 janvier dernier via sa boutique en ligne, la première collection compte une dizaine de références. Une deuxième, prévue pour avril, devrait permettre à la jeune créatrice qui a investi quelque 100.000 euros de fonds propres dans ce projet, d’étoffer sa gamme. En marge de la vente sur Internet, elle travaille actuellement au développement de corners dans de grands magasins en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pays où le port de vêtements gainants est parfaitement assumé voire tendance. Pour son premier exercice, Anne-Laure Louis vise un chiffre d’affaires de 500.000 euros.

Johanna Decorse

Sur la photo : Anne-Laure Louis, créatrice de la marque de prêt-à-porter Trente. Photo DR