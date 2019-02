Toulouse. Un site web veut simplifier les démarches des entrepreneurs

Quels sont les dispositifs existants à la création d’une entreprise ? A qui s’adresser ? Comment développer son activité ? Comment accéder aux appels d’offre des marchés publics ( le Small Business Act, à Toulouse) ? Comment mettre en place son projet d’innovation sociale ? Autant de questions que se posent aussi bien le porteur de projet qu’un chef d’entreprise. Sachant qu’il existe une kyrielle de structures et d’organismes sur le territoire de Toulouse, ce parcours peut parfois ressembler à celui du combattant.

Cependant, depuis fin janvier, une nouvelle plateforme baptisée monentreprisepasapas.toulouse-metropole.fr, portée par la CCI de Toulouse et Toulouse Métropole, est active. En un clic, elle permet d’accompagner l’entrepreneur dans toutes les étapes de son projet, de la création d’entreprise à la recherche de levier de croissance. « Nous avons consulté 200 entreprises et nous avons travaillé durant deux ans pour construire cette plateforme », précise Dominique Faure. Pour la vice-présidente de Toulouse métropole en charge du développement économique, ce site « illustre la proximité des institutions avec le tissu économique ».

Le fonctionnement de cette plateforme

Concrètement cet outil, dont l’accès est gratuit et disponible 24 heures sur 24 depuis un ordinateur, une tablette et un téléphone, répond à un besoin par une solution. La page d’accueil du site offre deux options : « Je suis créateur d’entreprise » ou « J’ai une entreprise ». Les internautes sont ensuite redirigés vers une rubrique pour enfin avoir un contact téléphonique et prendre un rendez-vous. Cette association - CCI et Toulouse métropole - permet également « d’éviter les doublons », pour des services autrefois similaires. Un numéro unique a également été mis en place (tel : 05 61 33 66 00) adapté aux horaires de la CCI.

Les deux institutions préviennent cependant que cette offre sur internet ne remplace en rien le service physique et sa « qualité ». De plus, il n’est pas possible de remplir les formalités en ligne.

« Cette interface permet de faire gagner du temps et de proposer une offre structurée pour chaque profil », assure Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne. « Cette plateforme n’est qu’une première étape. D’autres acteurs économiques devraient nous rejoindre dans les années à venir », promet-il.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La CCI et Toulouse Métropole se sont associés pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Crédits : DR