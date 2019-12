Toulouse. Une librairie à Barrière de Paris : le pari du Chameau Sauvage

Ouvrir une librairie qui fasse aussi café et bar, dans un lieu cosy, où les artistes de différentes disciplines puissent se croiser, au milieu des rayons de livres… Vous en avez rêvé ? Les Toulousains Aude et Elias Farès l’ont fait. Ancienne chargée des relations européennes et internationales au Conseil régional d’Occitanie, Aude Farès et son mari, illustrateur et professeur, ont entamé une reconversion professionnelle risquée et portée par l’envie de réaliser un vieux rêve d’étudiant.

La librairie-café le Chameau Sauvage a ainsi ouvert ses portes en novembre dernier avenue des États-Unis à Toulouse, avec la volonté de casser les codes feutrés du monde des libraires : « Nous voulions un lieu qui corresponde à nos valeurs : ouvert sur le monde, et qui permette à ceux qui n’ont pas l’habitude de franchir la porte d’une librairie de venir y boire un café. Une sorte de passerelle pour faciliter l’accès aux livres », indique Aude Farès.

Un mois après l’ouverture, difficile de tirer un premier bilan : « Il y a les personnes qui viennent car elles attendaient depuis longtemps l’ouverture d’une librairie dans le quartier, ceux qui viennent car ils étaient des habitués du restaurant associatif qui occupait précédemment les locaux (le Bol rouge, NDLR). Arriverons-nous à drainer un autre public ? On l’espère ». Petit obstacle : le local, peu classique, ne permet pas à la librairie d’avoir une vitrine traditionnelle. Pour accéder à l’espace, doté d’une jolie verrière, il faut passer un couloir un peu étroit.

Solidarité plutôt que concurrence

Aidés dans leur parcours par Occitanie Livres & Lecture, Midi Pyrénées Active et BGE (accompagnement à la création d’entreprises), Aude et Elias Farès ont suivi une formation auprès de l’INFL, l’Institut national de formation de la librairie. Ils ont aussi réalisé un emprunt pour ouvrir leur commerce et bénéficié d’une campagne de crowdfunding réussie d’un montant de 8000 euros. « Nous avons également été soutenus d’une manière incroyable par les autres librairies de Toulouse, notamment celles où nous avons fait des stages comme Ombres Blanches, Terre de Légendes, L’autre Rive… Leur accueil et leurs conseils sont précieux », se réjouit la créatrice d’entreprise.

Avec 6000 références en neuf (parmi lesquelles une part belle faite à la jeunesse) et une proposition en livres d’occasion, le Chameau Sauvage joue dans la catégorie des petites librairies. « Nous devrions à terme dégager un salaire », espère Aude Farès. Des ateliers BD sont également proposés, ainsi que des lectures de contes pour les enfants, des lectures de poésie pour les adultes, et des inaugurations en musique d’expo photos. Le vendredi, la librairie ferme à 21h30 pour permettre aux personnes qui le souhaitent de venir boire un verre après le travail. Les bières, vins, fromages et charcuteries proposés sont majoritairement issus de circuits courts et bio.

Sophie Arutunian

Sur les photos : Aude Farès au Chameau Sauvage. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.