Toulouse. Wiseed bien notée parmi les plateformes de crowdfunding

L’Isac, l’Institut de satisfaction client réalise chaque année un classement des marques de confiance en sondant des consommateurs français. Pour son édition 2019 et pour la première fois, les plateformes de financement participatif (crowdfunding) ont été soumises à l’approbation d’un échantillon de sondés. Et le Toulousain Wiseed apparaît en quatrième position, avec une note de 7,05/10, derrière Leetchi et KisskissBankBank. En première position figure la plateforme Ulule avec la note de 7,75/10.

Cette enquête s’est déroulée du 9 au 27 avril dernier auprès d’un panel de 3000 consommateurs représentatifs de la population française. Pour Yannig Roth, directeur marketing et communication de Wiseed, ce classement « confirme la bonne perception de notre travail par nos clients : les investisseurs particuliers (…) Cela nous donne envie de continuer nos efforts en vue de gagner quelques places dans le palmarès de l’année 2020 ! ».

Lancée à Toulouse en 2008, Wiseed a depuis sa création collecté plus de 168 millions d’euros pour 406 projets auprès de 124.500 investisseurs particuliers. Elle a remboursé 129 projets à hauteur de 60,5 millions d’euros.