Organisée par la société ABE et le pôle de compétitivité Aerospace Valley, en partenariat avec l’agence Ad’Occ, l’événement Aerospace Additive Manufacturing Summit (AAMS) tiendra sa deuxième édition à Toulouse les 3 et 4 décembre prochain, au centre de congrès Diagora-Labège.

Première convention d’affaires internationale dédiée à la fabrication additive dans le secteur de l’aéronautique et du spatial, AAMS avait réuni en 2017 à Toulouse pour sa première édition 400 participants du monde entier, représentant quinze pays et plus de 200 entreprises, et avait permis l’organisation de plus de 1500 rendez-vous d’affaires.

Quelles sont les tendances du marché de la Fabrication Additive pour les cinq prochaines années ? Quelle est la place du secteur aérospatial ? Comment financer les investissements ? etc. Autant de problématiques - et d’autres - sur lesquelles s’interrogeront les spécialistes industriels venus d’Airbus, ArianeGroup, Dassault Aviation, Safran, etc., ainsi que des experts du Pôle de compétitivité Aerospace Valley.



Les 3 et 4 décembre au centre de congrès Diagora Labège. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.