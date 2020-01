Santé. Toulouse accueillera le 6e forum mondial sur les vaccins contre la tuberculose

Toulouse accueillera en 2021 le sixième forum mondial sur les vaccins contre la tuberculose, une « urgence de santé publique » responsable de 1,5 million de décès dans le monde chaque année selon l’OMS. Placé sous le haut patronage du président de la République, et sous le patronage de la ministre des Solidarités et de la Santé, la sixième édition du forum se déroulera au Centre Pierre Baudis à Toulouse du 20 au 22 avril 2021.

La candidature de la France a été portée par l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale (IPBS – CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier) et le CNRS, avec le soutien de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Cette sixième édition réunira à Toulouse plusieurs centaines d’intervenants de plus de trente pays et de tous les secteurs de la recherche et développement (R&D) sur les vaccins antituberculeux. Il permettra aux chercheurs, cliniciens, concepteurs de produits, décideurs politiques et associations de malades, de faire un bilan des avancées du domaine et de partager les dernières recherches et conclusions dans le but ultime de développer de nouveaux vaccins contre cette maladie.

En effet, le seul vaccin disponible contre la tuberculose, le BCG (Bacille Calmette-Guérin), s’est avéré très efficace pour prévenir les formes graves de tuberculose chez l’enfant. Cependant il ne protège que modérément contre les formes pulmonaires, transmissibles, de la maladie chez l’adulte. Le développement de stratégies vaccinales antituberculeuses plus efficaces que le BCG « est une priorité de santé publique mondiale ». Plus d’une dizaine de vaccins candidats sont actuellement en essai clinique, et beaucoup d’autres sont en développement.