« Toulouse est la ville la plus attractive en matière d’emplois productifs »

Selon votre étude, la Ville rose est désormais classée troisième agglomération française en matière d’emploi. Vous pointez en parallèle une attractivité résidentielle très forte en Occitanie. Quid de Montpellier dans ce paysage ?

Bernard Nozières : Nous montrons que les deux grandes métropoles régionales, Toulouse et Montpellier, sont attractives mais présentent des différences notables. Comparées à des aires urbaines de taille équivalente ailleurs en France, Toulouse est la ville la plus attractive de France par rapport au transfert d’emplois productifs, deuxième en matière d’attractivité d’emplois qualifiés. Elle concentre par exemple 50% des transferts d’emplois productifs, et 60% des arrivées d’actifs qualifiés, loin devant Montpellier avec moins de 17% des créations, 14% des emplois qualifiés. Montpellier présente une attractivité différente : elle attire des retraités et des touristes, bénéficie à ce titre d’une part importante d’emplois touristiques, ce qui n’est pas si fréquent pour une ville de cette taille.

L’économiste Laurent Davezies, spécialiste en économie des territoires, explique qu’il n’y a pas de fracture entre Toulouse et Montpellier, et les territoires ruraux, mais au contraire une interdépendance positive et des mécanismes de réciprocité/solidarité. Partagez-vous cette analyse ?

Un certain nombre d’indicateurs font apparaître une fracture importante entre les grandes métropoles et les territoires ruraux, mais aussi entre grandes métropoles et villes moyennes de 10.000 à 100.000 habitants. Globalement, les grandes métropoles attirent des richesses. Nous montrons également que des zones d’emploi de taille plus modeste en attirent aussi via l’attraction qu’elles suscitent. Des populations de retraités et/ou d’actifs en emploi viennent résider dans des villes d’un territoire connexe à leur lieu de travail, ce sont les « navetteurs ». Le classement de la zone d’emploi Foix-Pamiers est significatif : son classement est en augmentation de trois rangs ou plus entre 2008 et 2013 pour l’attractivité des retraités, des actifs qualifiés et des emplois touristiques. On peut citer Albi, Alès ou encore Auch et Castres-Mazamet, pour l’augmentation du nombre de navetteurs. Ces types de population sont source de richesse pour les territoires qui bénéficient de revenus venus d’ailleurs, le lien est donc gagnant-gagnant.

Hors attractivité des agglomérations toulousaines et montpelliéraines, voit-on émerger des activités nouvelles de nature à redonner une vie économiques aux territoires ruraux ?

C’est une question qui est régulièrement soulevée car ces éléments nouveaux caractérisent une nouvelle économie ; nous manquons encore de recul pour les mesurer efficacement. Le numérique, par exemple, nécessite d’inventer de nouveaux indicateurs. Quant au télétravail, il est encore peu développé et peu signifiant économiquement.

En revanche, on constate des évolutions fortes, lentes et sûres, comme le vieillissement de la population, qui génère de nouvelles activités dans le service à la personne, la santé, le social. Si l’on songe aux politiques de maintien des personnes âgées à domicile, il y a là des puits de métiers qui pèsent et vont peser fortement dans les richesses économiques des territoires.

Le concept de territoire rural est-il uniforme, ou, au contraire, les territoires ruraux présentent-ils entre eux de grandes disparités ? Y-a-t-il des critères pour les classer ?

Ces zones d’emplois sont en effet très hétérogènes entre elles, hétérogénéité renforcée par le rapprochement des ex régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon. Nous devrions prochainement dédier une étude spécifique à ces territoires, mais on sait que certaines zones rurales souffrent davantage que d’autres : le littoral de l’ancien Languedoc ou encore l’Ariège sont caractérisés par des zones rurales plus pauvres que les grandes plaines de l’ouest de l’Occitanie. Cette hétérogénéité se voit aussi entre les villes et parfois même entre villes moyennes entre elles. Le patrimoine touristique et culturel joue aussi un rôle conséquent sur l’attractivité, l’Occitanie ne manquant pas d’atout.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Bernard Nozières, chef-adjoint du service études-diffusion de Toulouse de l’Insee. DR.