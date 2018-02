Toulouse et le TGV : le lobby des élus locaux auprès de l’État (2/5)

Des lourdeurs administratives pour expliquer le fait que Toulouse n’est toujours pas desservie par la LGV ? C’est l’argument avancé par Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. Une analyse que partage Jean-Louis Chauzy, président du Ceser, le Conseil économique, social et environnemental, et défenseur historique de la LGV à Toulouse partage également. À une nuance près cependant. « À Toulouse il n’y a pas de lobby de l’aéronautique, par exemple Airbus ne s’est jamais opposé à la LGV. Mais l’écosystème toulousain, notamment au niveau de la CCI, s’est pendant très longtemps contenté de l’aérien. Nous avons manqué de vision ! ».

Alors, Toulouse n’aura-t-elle donc jamais sa LGV ? Si certains le souhaitent, comme les écologistes des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, la plupart des interlocuteurs veulent être optimistes. « Tout ce qui renforce l’attractivité de Toulouse, notamment un réseau de transport urbain efficace, facilitera l’arrivée du TGV », réagit Marc Ivaldi. « Si on regarde l’histoire pour la ligne Tours-Bordeaux, il s’est passé vingt-cinq ans entre la première décision ministérielle en 1992 et la mise en service en 2017. C’est le lot des grands projets coûteux », rappelle-ton à la SNCF qui pointe des difficultés de financement pour expliquer le retard pris sur la LGV Toulouse-Bordeaux. « Ce projet est compliqué à mettre en place, car certaines collectivités ne veulent pas payer. Le partenariat public-privé (celui qui a été choisi sur la ligne Bordeaux-Tours, NDLR) n’a plus le vent en poupe. On cherche d’autres modèles ! »

Une nouvelle équation économique

Et depuis quelques mois, un nouveau montage financier a vu le jour : en plus de l’effort des collectivités locales, les élus d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine prévoient un nouveau plan de financement. Celui-ci est basé sur la taxation de la construction de nouveaux bureaux sur leurs territoires. Un modèle directement inspiré du projet Grand Paris Express, estimé à près de 30 milliards d’euros, et qui devrait aboutir à la création d’ici 2030 de nouvelles lignes de transports en commun autour de la capitale. « On allège aux trois quarts l’effort financier de l’État sans lui demander de transposer les crédits du train du quotidien sur la LGV », se félicite Jean-Luc Moudenc.

C’est cette nouvelle équation que les élus ont plaidé auprès d’Emmanuel Macron, le 11 septembre dernier à Toulouse, et plus récemment auprès d’Edouard Philippe . « Le projet du Grand Paris est nécessaire, mais il ne fait pas oublier les autres projets », rappelle Jean-Louis Chauzy. « L’enquête publique a été faite, la DUP également, le plan de financement doit être bouclé d’ici fin 2017 », indique Carole Delga, présidente de Région, qui a rassemblé fin 2017 à Toulouse et à Perpignan, pour la liaison entre la capitale catalane et Montpellier, des centaines de décideurs économiques, politiques, artistes et sportifs engagés en faveur de la LGV. « C’est un dossier compliqué, mais pas plus qu’un autre … » Les conclusions des assises de la mobilité lancées le 19 septembre dernier devraient déboucher sur une loi au premier semestre 2018. Elle désignera les projets à financer en priorité en tenant compte également des conclusions du rapport Duron. Les partisans de la LGV Toulouse-Bordeaux espèrent figurer dans la « short list ».

Philippe Font

Sur la photo : Depuis des semaines et des mois, les élus d’Occitanie bataillent (en vain ?) pour obtenir la LGV à Toulouse. Crédits : Hélène REssayres - ToulÉco.