Toulouse euro sud-ouest : des travaux de désamiantage en décembre

Dans le cadre du projet Toulouse Euro Sud-Ouest (Teso) qui a pour objectif de transformer les abords de la gare Matabiau en 2020 (parvis piétonnier et cheminements doux vers le centre-ville et le canal du Midi), d’importants travaux de désamiantage de la chaussée sur le boulevard Bonrepos vont se dérouler du 4 au 22 décembre. Cela constituera la dernière étape avant les travaux de réaménagement et d’amélioration des espaces publics.

Pour enlever l’amiante, la société Colas retenue pour ces travaux utilisera une méthode permettant de garantir la sécurité des riverains et du personnel de chantier (balisage de la zone, propulsion d’eau sur le sol pour éliminer les résidus, transfert des déchets dans des décharges spécialisées ..). Durant la période la circulation des bus et des voitures se fera sur une demi-chaussée sur le boulevard Bonrepos, tandis que les trottoirs resteront accessibles aux piétons.