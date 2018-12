Toulouse inaugure l’Envol des Pionniers et rend hommage aux héros de l’aéronautique

Le 25 décembre 1918, Pierre-Georges Latécoère décolle de l’aérodrome de Toulouse-Montaudran à bord d’un Salmson 2A2 pour atterrir 2h20 plus tard à Barcelone. Ce vol civil marqua la première étape d’un trafic postal aérien régulier imaginé dès la fin de la Première guerre mondiale entre le sud de la France et le Maroc par cet industriel visionnaire et l’une des figures françaises remarquables de l’aventure aéronautique.

Cent ans plus tard, la ville Rose rend hommage à ces pionniers de l’aéronautique, à ses hommes, ses industriels, techniciens et pilotes, à travers un lieu vivant et ludique. Baptisé L’Envol des Pionniers, l’établissement est à mi-chemin entre le lieu de mémoire et l’espace culturel où tout a commencé, à l’endroit même où Latécoère avait construit ses usines avant de les revendre en 1927. Rebaptisé du nom mythique d’Aéropostale en 1933, le site est ensuite racheté par Air France qui y entretiendra ses avions jusqu’en 2003.

Tous les sens en éveil

Ce musée, qui a nécessité un investissement de 10,6 millions d’euros, porté à 87,5% par Toulouse Métropole, traverse un siècle d’histoire avec des dispositifs audiovisuels, des photos, des affiches et une quantité d’objets, dont des accessoires de pilote (lunettes, bottes, combinaison de cuir), une maquette de la Caravelle, un siège en osier d’Air France, des lettres, des cartes postales. Un cinéma de quelques places projette aussi des extraits des films, tels que « Au Grand Balcon », dont le scénario est écrit par Joseph Kessel, ou encore « Courrier Sud », tiré du roman homonyme d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le clou de la visite est l’exposition de la maquette grandeur nature du biplan Salmson 2A2,. « Le moteur, l’hélice, la gouverne de direction et les roues sont d’époque », affirme Thierry Sentous. Le chargé de mission à L’Envol des Pionniers envisagerait de compléter cet espace avion de 450 m² avec un simulateur d’un Breguet XIV. « Nous ambitionnons de reconstruire un Laté 28, piloté par Jean Mermoz, et le Potez 25 de Henri Guillaumet », complète-t-il.

Portes ouvertes

Inauguré ce jeudi en présence des familles Latécoère, Mermoz et Saint-Exupéry, L’Envol des Pionniers ouvre au grand public ce samedi 22 décembre pour deux journées portes ouvertes gratuites. Ensuite, le ticket d’entrée sera de 8 euros. Dans un avenir proche, des billets couplés seront proposés pour visiter L’Envol des Pionniers, la Cité de l’Espace, et Aeroscopia, musée qui s’attache à exposer les avions après le second conflit mondial, ainsi que l’Observatoire de Toulouse Jolimont.

« Nous allons favoriser cette complémentarité commerciale pour créer un circuit de tourisme scientifique unique au monde fin 2019. Avec une offre aussi riche, nous pouvons fixer les touristes et engranger des nuitées d’hôtel », s’est félicité Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole. « Nous avons désormais une belle carte de visite, unique et très identitaire. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des comédiens racontent cette épopée et truffent la visite de L’Envol des Pionniers d’anecdotes. Crédits : DR