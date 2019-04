Toulouse et Montpellier labellisées ville French Tech, Perpignan retenue au titre de communauté French Tech

On connait depuis mercredi 3 avril les villes françaises retenues pour obtenir le label Capitale nationale du numérique. Cette phase 2 de la French Tech a été rendue publique par le nouveau secrétaire d’État chargé du numérique Cédric O. La première version des villes labellisées French Tech avait été dévoilée en 2013. Toulouse et Montpellier, villes d’Occitanie figurent parmi les lauréates aux côtés de Marseille, Paris, Lille et Rennes. Dans le même temps, le gouvernement a dévoilé les noms des trente huit communautés French Tech parmi lesquels on retrouve la ville de Perpignan.

Contrairement à la première version, où l’on comptait beaucoup de collectivités aux commandes, la French tech 2019 sera prise en main essentiellement par des entrepreneurs. A Toulouse, elle est dirigée par Sandrine Jullien-Rouquié, fondatrice de la start-up Ludilabel, ainsi que par les responsables de Syntony, Sunibrain, Sigfox, Bricoprivé et Télégrafik.