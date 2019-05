Toulouse, première ville de province accueillant le plus de jeunes chercheurs boursiers de l’Union européenne

Selon l’agence de presse spécialisée AEF Info, c’est à Toulouse et dans sa région que travaillent le plus de jeunes chercheurs bénéficiant de bourses du Conseil européen de la recherche (ERC). La Ville rose se classe troisième après Paris ; le regroupement Paris-Sciences-et Lettres arrivant premier avec douze jeunes chercheurs boursiers tandis que Paris Saclay se classe deuxième avec neuf jeunes chercheurs boursiers. Avec huit lauréats, l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - qui réunit les universités, grandes écoles et organismes de recherche de l’académie - se situe devant Sorbonne Université (sept lauréats) ou encore l‘Université de Lyon (six lauréats).

Ces bourses ERC « Starting » et« Consolidator » obtenues lors de l’appel à participation 2018 du programme cadre Horizon 2020, sont nominatives et décernées pour cinq ans à des scientifiques reconnus dans leur domaine à l’international. Ces lauréats toulousains sont de jeunes chercheurs des laboratoires affiliés au CNRS Occitanie Ouest, à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, à Toulouse INP, à l’Inserm, l’IRD et/ou au CNES. La bourse de 1,5 à 2 millions d’euros leur permet d’effectuer notamment des achat d’équipements de recherche dans les domaines de la physique, l’ingénierie ou les sciences de la vie.