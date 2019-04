La présidente de WWF Isabelle Autissier, invitée d’honneur du forum Toulouse + Verte

Toujours plus verte. « Ce n’est pas un forum sur l’écologie mais sur la végétalisation urbaine », prévient Jean-Luc Moudenc mardi 2 avril, lors de la présentation de la rencontre qui s’est déroulée dans les jardins du Muséum. D’ailleurs le maire de Toulouse place « 2019 sous le signe de la nature en ville » et veut que ce forum « permette des prises de conscience ». Tables rondes, ateliers d’apprentissages, animations, conférences et projections de films autour de la végétalisation dans la ville rythmeront le forum. Son point d’orgue sera la prise de parole d’Isabelle Autissier, ancienne navigatrice et présidente de la fondation WWF France, samedi à 14h.

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, le forum se répartira en deux temps forts : la journée de vendredi sera consacrée aux associations et aux professionnels, tandis que samedi et dimanche, les habitants pourront prendre la parole et exprimer leurs attentes et leurs doléances. La manifestation est également l’occasion pour le maire de rappeler son bilan en matière d’écologie et de végétalisation durant son mandat, avec la plantation de 15.500 arbres depuis 2014 dans l’agglomération. Mais aussi sa volonté de « développer les énergies vertes tout azimut » et de faire de Toulouse une ville référente dans le photovoltaïque.

Si le fil rouge de ce forum est consacré à la végétalisation, d’autres thématiques liées à l’environnement seront également abordées. Ainsi, la mise en place de zones faibles en émission (ZFE) visant à interdire la circulation en centre-ville des voitures trop polluantes et distinguées grâce aux vignettes Crit’Air, devrait faire partie des discussions. Même si selon l’adjoint au maire François Cholet, « le plan d’application, les contreparties et le périmètre restent à définir ».

Autre thématique : l’élargissement de la piétonnisation du centre ville, un sujet sur lequel le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, se veut prudent. « Si elle ne doit profiter qu’aux bobos ou aux jeunes, alors je n’y suis pas favorable », a-t-il lancé, même s’il concède « qu’il y a bien des raisons de s’intéresser à la piétonnisation de la rue de Metz, notamment au niveau commercial ».

Rémy Gaubert

Sur la photo : Isabelle Autissier, présidente de WWF participera au forum « Toulouse + Verte ». Crédits : Peters Leers - WWF.